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Neslihan Atagül camii ziyaret etti! O fotoğraf büyük beğeni topladı..

Neslihan Atagül camii ziyaret etti! O fotoğraf büyük beğeni topladı.. Geçtiğimiz günlerde Abu Dhabi'ye giden ünlü oyuncu Neslihan Atagül burada bulunan Şeyh Zayid Camii'ni ziyaret etti. 31 yaşındaki oyuncu camii ziyaretinde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı..