Neslihan Atagül'ün sütyensiz pozuna alevler yağdı! Gören bir daha baktı: "Ateş ediyorsun bebeğim"

Neslihan Atagül'ün sütyensiz pozuna alevler yağdı! Gören bir daha baktı: "Ateş ediyorsun bebeğim"

Gecenin Ucunda dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Neslihan Atagül, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle hayranlarını büyülemeyi başardı.

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Atagül, Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

2006 yılında kariyerine Yaprak Dökümü ile başlayan Neslihan Atagül, akabinde İlk Aşk filmiyle sinemada boy gösterdi. Bu film sayesinde de Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Neslihan Atagül, Fatih Harbiye dizisi ile tanınırlığını artırmaya başladı.

Ünlü ismin hem Türkiye hem de dünya çapında tanınması ise Kara Sevda dizisi ile birlikte oldu. Bu dizide Nihan'a hayat veren Atagül, birçok ödüle layık görüldü.

Fatih Harbiye dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ve son olarak Sefirin Kızı ile adından söz ettiren oyuncu, şimdilerde Gecenin Ucunda projesinde boy gösteriyor.

Eşi Kadir Doğulu ile birlikte yıllar sonra aynı projede buluşan Atagül, sosyal medya üzerinden ise hayranlarının radarında.

Paylaştığı her kare ile etkileşim alan güzel ve başarılı oyuncu, siyahlar içerisinde adeta geceyi aydınlattı.

Neslihan büyüledi

Gece çektirdiği pozlarını sosyal medyadan yayınlayan Neslihan Atagül'e beüeni yağdı. Başta eşi kadir Doğulu olmak üzere hayranlarının yorumlar yağdırdığı Atagül, güzelliği ve kusursuz fiziği ile herkesi büyüledi.

"Bebeğim ateş ediyorsun" diyen hayranları, Neslihan Atagül'ün fotoğraflarını kalplerle süslemeyi de ihmal etmedi.