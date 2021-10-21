Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse! Üç Kuruş'u bir de kadın oyunculardan dinleyin

Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse! Üç Kuruş'u bir de kadın oyunculardan dinleyin

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Üç Kuruş dizisinin kadın oyuncuları Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ile Nursel Köse, dizi ve hayat verecekleri karakterler hakkında bilgi verdi.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak, Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni sezona damga vurması beklenen iddialı dizisi Üç Kuruş için geri sayım devam ediyor.

Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'u buluşturan ve pazartesi akşamları yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, dikkat çekici konusu ve kendine has karakterleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Üç Kuruş'un kadın başrol oyuncuları Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse ise bambaşka karakterlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kilit karakterlerle seyirci karşısına çıkacak olan Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse, diziyi ve hayat verecekleri karakterlere dair düşüncelerini anlattı.

''GÜN SAYIYORUZ''

'Bahar' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, karakterini güçlü, isyankar, korkusuz ve sıra dışı olarak tanımlarken Bahar'ın bağımsız, kimseye boyun eğmeyen, mücadeleci yapısının kendisini cezbettiğini ve onu seyirci ile buluşturmak için sabırsızlandığını söyledi.

Cavadzade, duygularını, "Her pazartesi akşamı, bizi kendimizle yüzleştirecek, 'Hiç yapmadım diyebilir miyim?' diye kendimize soracağımız dizimizin bir an önce sizlerle buluşması için gün sayıyoruz. Çok mutlu ve çok heyecanlıyız." sözleriyle ifade etti.

''ÇOK KEYİF ALDIĞIM BİR İŞ OLDU''

Kartal'ın kız kardeşi 'Leyla' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan, genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Aslıhan Malbora, karakterini "Leyla çok akıllı, okumuş ve manipülatif bir karakter. Aslında kendine mahalle dışında bir hayat kurmaya çalışmış fakat maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı kendini yine mahallede bulmuş." sözleriyle özetledi.

'Üç Kuruş'u hazırlık sürecinden itibaren çok keyif aldığı bir iş olarak gören Malbora, dizi için barmenlik eğitiminin yanında Uraz Kaygılaroğlu ile Roman dansı dersi aldığını da dile getirdi.

''ÜÇ KURUŞ ÖN YARGILARIMIZLA YÜZLEŞEBİLME İMKANI SUNUYOR''

Usta oyuncu Nursel Köse, Üç Kuruş'ta Kartal'ın halası 'Neriman' olarak seyirciyle buluşacak.

Köse, karakterini "endamı güzel, muzip dilli Neriman" olarak nitelendirerek,"Neriman, Çıngıraklı mahallesinde doğmuş ve küçüklüğünden beri bu mahallede yaşayan, genç yaşlarından itibaren ev içindeki işleri çekip çevirmeyi bilmiş, sorumluluk almış ve ailesine bağlı bir karakter. Ağabeyi ve yeğenlerini başına toplayarak yoktan bir aile yaratan Neriman, evin hem kadını, hem erkeği; Kartal’ın ise annesi, babası, yol göstericisi, akıl hocası… Özetle her şeyi… Her bir aile üyesinin saygı duyduğu bir karakter olan Neriman evin içindeki kadın gücünü temsil ediyor ve otoritesi de oldukça sağlam." şeklinde konuştu.

'Üç Kuruş'un onu son yıllarda çok heyecanlandıran projelerden biri olduğuna da değinen Köse, "Dizi, Çıngıraklı mahallesinin ve romanların gizemli, büyüleyici, dışa kapalı dünyasının içine girme, onlarla hayatın asıl yüzünü paylaşma ve ön yargılarımızla yüzleşebilme imkanı sunuyor." diye ekledi.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

'Üç Kuruş'un kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.