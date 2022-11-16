Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle geceye damga vurdu! Çıplak mı değil mi anlaşılmadı...

Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle geceye damga vurdu! Çıplak mı değil mi anlaşılmadı...

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteri ile ünlenen Nesrin Cavadzade, katıldığı bir gecede kıyafeti ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

30 Temmuz 1982 yılında Bakü'de dünyaya gelen Nesrin Cavadzade, Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncuları'nda eğitim alan Cavadzade, "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek sektöre adım attı.

Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca bilen Nesrin Cavadzade, Bizim Hikaye dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

Genç ve güzel ismin asıl tanınması ise Yasak Elma dizisi sayesinde oldu. Dizide Şahika Ekinci'ye hayat veren Cavadzade, herkesin favorisi haline geldi.

4 sezon boyunca Yasak Elma'da yer alan ve rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşayarak gündemden düşmeyen Cavadzade, son olarak Üç Kuruş ile ekranlarda boy gösterdi.

Üç Kuruş dizisinin final vermesine kısa bir süre kala ölerek veda eden başarılı isim, şu sıralar herhangi bir projede yer almıyor.

Cavadzade'nin hayranları yeniden Yasak Elma'ya dönmesini beklerken, ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla göz dolduruyor.

Son olarak gittiği bir mekandan paylaşım yapan güzel oyuncu, tarzı ile sosyal medyada olay oldu.

Nesrin Cavadzade büyüledi

Yasak Elma dizisine yeniden döneceği konuşulan Nesrin Cavadzade, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu, dün gece katıldığı bir organizasyonda tercih ettiği mini büstiyeriyle dikkatleri üzerine çekti.

Takipçileri, Nesrin Cavadzade'nin büstiyerini ilk bakışta transparan sansa da, büstiyerin arkasında ten rengi bir kumaş kullanıldığı dikkatli bakınca anlaşıldı.

Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncunun, Instagram'da 3 milyon takipçisi mevcut.