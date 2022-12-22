Nesrin Cavadzade transparan eteğiyle mest etti! 'Dünyanın en alımlı ve seksi kadını'

Nesrin Cavadzade transparan eteğiyle mest etti! 'Dünyanın en alımlı ve seksi kadını'

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade iddialı instagram paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı. İşte cesur pozları..

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade cesur instagram pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu güzelliği ile dikkat çekiyor.

Son olarak Üç Kuruş isimli dizide rol alan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

Azeri asıllı Türk oyuncu 30 Temmuz 1982'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya geldi. Ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade'nin son paylaşımı büyük ilgi görürken bir takipçisi "Türkiye'nin ve bence dünyanın en güzel, en alımlı ve en seksi kadını" yorumunda bulundu..

İşte Nesrin Cavadzade'nin son instagram paylaşımı..