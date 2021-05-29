Netflix dizisi Kanal D’de | Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix dizisi Kanal D’de | Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix için çekilen Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi (Rise Of Empires: Ottoman) dizisi, ilk bölümüyle 29 Mayıs Cumartesi saat 22:00'de Kanal D ekranlarında olacak. İşte konusu ve oyuncu kadrosu..

Kanal D, dijital dizi ve film platformu olan Netflix’in "Rise of Empires: Ottoman" adıyla 2020 yılında yayımlanmaya başladığı ''Osmanlı: Bir İmparatorun Yükselişi'' belgesel dizisinin yayın haklarını satın aldı.

Netflix’in orijinal belgesel dizisi olan Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi, 29 Mayıs Cumartesi akşamı saat 22:00’de ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Emre Şahin'in oturduğu, senaryosunu ise Kelly McPherson'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise birçok ünlü isim yer alıyor.

İşte Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ve oyuncuları...

RİSE OF EMPİRE: OTTOMAN HAKKINDA

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi belgesel dizisi, bir sezon altı bölümden oluşuyor.

Rise of Empires: Ottoman, Netflix’te hem İngilizce hem de Türkçe anlatılmıştı. Bu kapsamda Kanal D ekranlarına gelecek olan dizi, Halit Ergenç'in anlatımıyla gerçekleşecek.

OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ KONUSU

Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi'nde, Fatih Sultan Mehmet olarak bilinen II. Mehmet’in destansı hikayesi ele alınıyor.

Sultan II. Mehmet’in 13 yaşında tahta çıkmasının ardından masalsı yükselişi, Konstantinopolis’i devirmesi ve 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından biri haline gelmesi konu ediliyor.

1451 yılında 2. Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni sultanı olur. En büyük hedefi İstanbul’u almak olan Mehmet, dünyanın o zamana dek gördüğü en büyük topları inşa eder ve 80 bin kişilik bir ordu kurar.

Mehmet’in komutasındaki toplar, bin yıllık tarihi surları top ateşi yağmuruna tutar. Bu esnada Bizanslılar ve Osmanlılılar arasında destansı bir çarpışma yaşanır. Üç hafta süren kuşatma sonucunda giderek artan kayıplar, Mehmet’i Haliç’e girmek için daha önce hiç düşünülmemiş bir plan yapmaya sürükler.

70 parça Osmanlı savaş gemisini binlerce kişinin ve öküzlerin gücüyle gece yarısında Haliç’e indirmek üzere çalışmalar başlar. Bunun sonucunda Osmanlı hem karadan hem de Haliç’in içinden kuşatma yapar. Ve 29 Mayıs 1453 sabahı büyük saldırı başlar.

OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ OYUNCU KADROSU

Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi dizisinde Cem Yiğit Üzümoğlu, Fatih Sultan Mehmet’i canlandırıyor.