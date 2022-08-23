Netflix duyurdu! İşte Fatih Terim belgeselinin yayınlanacağı tarih...

Türkiye futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Fatih Terim için çekilen Netflix belgeselinin 15 Eylül tarihinde ekranlara geleceği duyuruldu.

Popüler dizi ve film izleme platformu Netlfix Türkiye, yeni yerli yapımlarını duyurmaya devam ediyor...

Netflix, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla "Fatih Terim" belgeselinin yolda olduğunu duyurdu.

Türkiye'de "İmparator", İtalya'da "Grande" lâkaplı Türk teknik direktör ve eski milli futbolcu Fatih Terim için çekilen belgeselin yayınlanacağı tarih ise merak edilen konular arasındaydı.

Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak?

Belgeselin yayın günü ise belli oldu. Sabırsızlıkla beklenen Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül tarihinde ekranlara geleceği duyuruldu.

Fatih Terim’i bizzat kendisinin anlattığı dört bölümden oluşan belgesel, Türkiye’nin spor alanındaki en önemli figürlerinden birinin bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini de gün ışığına çıkarıyor.

Belgeselin senaryosunu kaleme alan Altuğ Gültan, yönetmen koltuğunu ise Burak Aksoy ile paylaşıyor.

Fatih Terim belgeselinin yayınlanacağı tarih açıklandı

Fatih Terim kimdir?

Fatih Terim (d. 4 Eylül 1953, Adana), Türk teknik direktör ve defans pozisyonunda oynamış eski millî futbolcudur.

Süper Lig ekiplerinden, Galatasaray'ın teknik direktörüdür. Babası Kıbrıs Türkü olan Terim futbola Ceyhanspor'da başladı.

Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile herkesin ilgisini üzerine çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu.

1985'te futbola veda edene kadar Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi.

Galatasaray'daki oyunculuk kariyeri boyunca yürüttüğü kaptanlığı sayesinde tüm zamanların en sevilen Galatasaray oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı.

Sarı kırmızılı forma altında futbolculuk kariyeri boyunca lig şampiyonluğunu sevincini yaşayamadı ancak 2'şer kez Türkiye Kupası ile Başbakanlık Kupası ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.