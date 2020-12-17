Netflix Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Fatma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Fatma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi Fatma’nın çekimleri devam ediyor. Dizi severler Netflix Fatma dizisi ne zaman başlayacak merak ediyor.

Son dönemde ülkemizde yerli yapımlara önem veren Netflix, 2018 yılında ilk yerli yapım Hakan Muhafız dizisinin ardından Atiye ve bu senenin başlarında Aşk 101 dizisini piyasaya sürmüştü.

Türk kültürünü gözler önüne seren Türk yapımı içeriklerle de kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çekimler başlayan Türk yapımı ”Fatma” dizisi heyecanla bekleniyor.

Netflix Türkiye, Fatma dizisinden ilk kare paylaştı. Temizlikçi bir kadın olan Fatma’nın hayat hikayesini ve başına gelen olayların konu aldığı yeni yerli dizisi hakkındai detaylar merak konusu oldu.

Netflix Fatma dizisi oyuncuları kimler? Netflix Fatma dizisi ne zaman yayınlanacak? Netflix Fatma dizisi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? İşte detaylar..

FATMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fatma (35) sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler.

Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz. Bu durum, Fatma için bugüne kadar yaşadığı her şeyin intikamını alabileceği bir ritüel hâline gelir.

Fatma artık bir yandan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak isteyen bir anne, diğer yandan işlediği her cinayette kimsenin kendisinden şüphelenmediği bir “temizlikçi kadın” olarak hayata devam eder ve kocasını aramaya başlar.

FATMA DİZİSİ OYUNCULARI

Çekimlerine 16 Temmuz günü başlanan dizinin yapımcılığını Başak Abacıgil üstleniyor. Senaryosu Özgür Önurme tarafından kaleme alınan yapımın yönetmenlik koltuğunda ise Özer Feyzioğlu oturuyor.

Başrolünde yer aldığı Fatma dizisinde Burcu Biricik’e Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan gibi sevilen isimler eşlik edecek.

FATMA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix'de yayınlanacak olan Fatma dizisinin çekimleri başladı. Merakla beklenen dizinin 2021 yılının ilk aylarında yayına girmesi bekleniyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmadı.