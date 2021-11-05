Netflix Kulüp dizisi başladı mı? Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Kulüp'ün ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Kulüp dizisi başladı mı? İşte Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu..

Dünyaca ünlü online dizi ve film izleme platformu Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp hakkındaki araştırmalar sürüyor.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ile Salih Bademci'nin yer aldığı ve İstanbul'un 1950'li yıllarında geçen Kulüp dizisinin gerçek hayattan esinlenilerek hazırlandığı biliniyor.

Toplamda 10 bölümden oluşan Kulüp dizisinin yönetmenliğini Masum'da imzası bulunan Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.

İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen Kulüp dizisinin 6 bölümlük ilk kısmı, 5 Kasım Cuma günü Netflix'te izleyici karşısına çıktı. Peki Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kulüp dizisi hakkında merak edilenler...

KULÜP DİZİSİ KONUSU

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI