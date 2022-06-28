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    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu!

    Netflix'in Temmuz ayı takvimi açıklandı.İşte Temmuz ayında Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak yapımlar..
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 13:20
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    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu!

    Temmuz ayında Netflix platformunda yayınlanacak içerikler açıklandı.İşte Netflix Temmuz takvimi..

    Stranger Things (1 Temmuz)

    Büyük bir merakla beklenen Stranger Things dizisinin 4. sezon 2. kısım bölümleri temmuz ayında izleyicilerin beğenisine sunulacak.

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #1

    Control Z (6 Temmuz)

    Control Z dizisi 3. sezonu ile 6 Temmuz'dan itibaren izleyici ile buluşacak.

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #2

    Boo, Bitch (8 Temmuz)

    Komedi dizisi Boo, Bitch Netflix Türkiye izleyicisinin beğenisine sunulacak.Dizi 8 Temmuz'da yayınlanacak.

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #3

    Lanetli Sembol (8 Temmuz)

    Gişe rekorları kıran Tayvan yapımı korku filmi Lanetli Sembol 8 Temmuz tarihinde Netflix'te!

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #4

    Neredesin D.B Cooper? (13 Temmuz)

    Gerçek bir suç belgeseli olan Neredesin D.B Cooper? belgeseli 13 Temmuz'da platformda yerini alacak.

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #5

    Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye (14 Temmuz)

    Animasyon dünyasının en sevilen yapımları arasında yer alan Kung Fu Panda serisi yeni bir yapım ile Netflix'e geliyor.Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye 14 Temmuz'da yayınlanıyor.

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #6

    Resident Evil: Biohazard (14 temmuz)

    Resident Evil'ın dizi uyarlaması olan Resident Evil: Biohazard 14 Temmuz'da Netflix Türkiye'de!

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #7

    İkna (15 Temmuz)

    Başrollerinde Dakota Johnson,Cosmo Jarvis ve Nikki Amuka-Bird'ün yer aldığı İkna isimli film 15 Temmuz'da platformda izlenebilecek.

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #8

    Virgin River (20 Temmuz)

    Virgin River dizisi 4. sezonu ile heyecana kaldığı yerden devam ediyor.Dizi 20 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak.

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #9

    Jurassic World Kretase Kampı (21 Temmuz)

    Netflix'in sevilen içeriği Jurassic World Kretase Kampı 5. Sezon bölümleri ile 21 Temmuz'da yayınlanacak.

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #10

    The Gray Man (22 Temmuz)

    Netflix'in şimdiye kadarki en büyük bütçeli filmleri arasında olduğu düşünülen The Gray Man 22 Temmuz'da Netflix Türkiye'de!

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #11

    Zeytin Ağacı (28 Temmuz)

    Netflix'in Türk dizisi Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da izleyici ile buluşacak.

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #12

    Uncoupled (29 Temmuz)

    Neil Patrick Harris'in yeni dizisi Uncoupled 29 Temmuz'da başlıyor.

    Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu! #13




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