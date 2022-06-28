Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu!

Netflix Türkiye’nin temmuz ayı içerikleri belli oldu!

Netflix'in Temmuz ayı takvimi açıklandı.İşte Temmuz ayında Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak yapımlar..

Temmuz ayında Netflix platformunda yayınlanacak içerikler açıklandı.İşte Netflix Temmuz takvimi..

Stranger Things (1 Temmuz)

Büyük bir merakla beklenen Stranger Things dizisinin 4. sezon 2. kısım bölümleri temmuz ayında izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Control Z (6 Temmuz)

Control Z dizisi 3. sezonu ile 6 Temmuz'dan itibaren izleyici ile buluşacak.

Boo, Bitch (8 Temmuz)

Komedi dizisi Boo, Bitch Netflix Türkiye izleyicisinin beğenisine sunulacak.Dizi 8 Temmuz'da yayınlanacak.

Lanetli Sembol (8 Temmuz)

Gişe rekorları kıran Tayvan yapımı korku filmi Lanetli Sembol 8 Temmuz tarihinde Netflix'te!

Neredesin D.B Cooper? (13 Temmuz)

Gerçek bir suç belgeseli olan Neredesin D.B Cooper? belgeseli 13 Temmuz'da platformda yerini alacak.

Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye (14 Temmuz)

Animasyon dünyasının en sevilen yapımları arasında yer alan Kung Fu Panda serisi yeni bir yapım ile Netflix'e geliyor.Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye 14 Temmuz'da yayınlanıyor.

Resident Evil: Biohazard (14 temmuz)

Resident Evil'ın dizi uyarlaması olan Resident Evil: Biohazard 14 Temmuz'da Netflix Türkiye'de!

İkna (15 Temmuz)

Başrollerinde Dakota Johnson,Cosmo Jarvis ve Nikki Amuka-Bird'ün yer aldığı İkna isimli film 15 Temmuz'da platformda izlenebilecek.

Virgin River (20 Temmuz)

Virgin River dizisi 4. sezonu ile heyecana kaldığı yerden devam ediyor.Dizi 20 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak.

Jurassic World Kretase Kampı (21 Temmuz)

Netflix'in sevilen içeriği Jurassic World Kretase Kampı 5. Sezon bölümleri ile 21 Temmuz'da yayınlanacak.

The Gray Man (22 Temmuz)

Netflix'in şimdiye kadarki en büyük bütçeli filmleri arasında olduğu düşünülen The Gray Man 22 Temmuz'da Netflix Türkiye'de!

Zeytin Ağacı (28 Temmuz)

Netflix'in Türk dizisi Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da izleyici ile buluşacak.

Uncoupled (29 Temmuz)

Neil Patrick Harris'in yeni dizisi Uncoupled 29 Temmuz'da başlıyor.







