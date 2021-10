Netflix'e yeni rakip! HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek, fiyatı ne kadar olacak?

Dünya çapında ses getiren birçok projeye imza atan dijital yayın platformu HBO Max'ın, Türkiye'de izleyicilerle buluşacağı tarih belli oldu. Peki HBO Max ne zaman Türkiye'ye gelecek, fiyatı ne kadar?

WarnerMedia'nın dijital yayın platformu HBO Max tarafından yapılan resmi açıklamaya göre platformun yayın hayatına başlayacağı yeni ülkeler duyuruldu.

Bu ülkeler arasında Yunanistan, Hollanda, Litvanya'nın yanı sıra Türkiye'de yerini aldı. Duyurunun hemen akabinde HBO Max'ın Türkiye'ye ne zaman geleceği ve Türkiye fiyatı araştırılmaya başlandı.

ABD'nin önde gelen paralı televizyon kanallarından biri olan HBO, geçen yılın mayıs ayında dijitalde HBO Max olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Peki HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek? HBO Max Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte HBO Max Türkiye fiyatı...

HBO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Ücretli aboneliğe dayanan ABD'li online dizi ve film platformu HBO Max, Türkiye dahil olmak üzere 7 ülkede yayın hayatına başlayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, dijital yayın platformu HBO Max, 2022 yılında Türkiye'de erişime açılmış olacak.

Gelecek ay Avrupa'da açılacak HBO Max'in 2022 içinde Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Hollanda, Litvanya'da da erişilebilir olacağı belirtildi.

HBO MAX'TE NELER VAR?

HBO Max'in katalogunda; Harry Potter, Dunkirk, The Lord of the Rings, The Shining ve A Clockwork Orange gibi Warner Bros içerikleri; The Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman ve Batman v Superman gibi DC filmlerinin yanısıra Game of Thrones başta olmak üzere Sex and the City Gossip Girl gibi HBO orjinal içerikleri de yer alıyor.

FİYATI NE OLACAK?

HBO Max'in Avrupa'da 8.99 Euro'uk aylık ücretlendirme ile kullanıcılara sunulması planlanıyor. Ancak Türkiye'de birçok yabancı şirketin yaptığı gibi özel ücretleme bekleniyor.

Çok sayıda dizi ve filmi bünyesinde barındıran HBO Max'in Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.

TÜRKİYE'DE LİSANS ALMASI GEREKİYOR

HBO Max'in Türkiye'ye gelişiyle birlikte HBO, Netflix ve Amazon Prime Video arasında ABD'de yaşanan rekabet Türkiye'ye de taşınmış olacak.

HBO Max, bu yabancı rakiplerin yanısıra Blu TV, Puhu TV, Gain ve Exxen gibi yerli oyuncularla da rekabete girecek.

Türkiye'de internet üzerinden yapılan yayınlara RTÜK denetimi yolunu açan ve bu yayın platformlarına lisans alma zorunluluğu getiren yönetmelik 1 Eylül 2019'da yürürlüğe girmişti.

Kamuoyunda da oldukça tartışmalı geçen bir süreç sonunda Netflix ve Amazon Prime Video gibi yabancı online dizi ve film platformları başta olmak üzere mevcut yerli dijital yayın platformları da RTÜK'e gerekli başvurularını yapıp, ilgili lisanslarını almıştı.

Dolayısıyla HBO'nun da Türkiye'de faaliyet yürütebilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) isteğe bağlı yayın lisansı alması gerekiyor.