Netflix'te: Black Mirror 6. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yeni kadro! Her bir bölümü birbirinden bağımsız ve kısa film tadında olan Black Mirror, 6. sezonuyla dönüyor. Black Mirror izleyicileri, yeni bölümü dört gözle bekliyor. Sezon yeni kadrosuyla oldukça dikkat çekici. Peki, Black Mirror 6. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezona dair detaylar...

Netflix'in sevilen yapımlarından olan Black Mirror, son olarak 2019 yılında yayınlandı.

5 sezonu geride bırakan bilimkurgu dizisi, yeni sezonu da tamamladı.

Black Mirror 6. sezon, Netflix tarafından duyuruldu.

Dizinin yapımcısı Charlie brooker dizi hakkında "her bölüm farklı oyuncu kadrosu, farklı mekan ve hatta farklı gerçeklik algısına sahip; fakat hepsi hem günümüzdeki yaşam tarzımız hem de hoyrat isek 10 dakika içerisinde yaşayabileceğimiz şeyler hakkında" diyor.

Birbirinden bağımsız bölümleriyle seyircinin ilgisini canlı tutmayı başaran Black Mirror, yeni sezonda iddialı isimlerle karşımıza çıkacak.

Black Mirror izleyicileri, 6.sezon tarihini merak etti. Bu kapsamda "Black Mirror ne zaman başlayacak" sorusu araştırılıyor.

3 yılın ardından heyecanla beklenen Black Mirror hakkında son gelişmeler...

Black Mirror 6. sezon ne zaman?

Black Mirror 6. sezon Haziran 2023'te yayında olacak.

Netflix, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Merak ettiğiniz, sabırla beklediğiniz buluşmaya az kaldı. Charlie Brooker imzalı Black Mirror, altıncı sezonuyla GERİ DÖNÜYOR. Aklın sınırlarını zorlayan sürprizlerle dolu, gelmiş geçmiş en şoke edici sezona hazır olun. Haziran'da NETFLIX'te.

Black Mirror yeni sezon oyuncuları

Yeni sezonda oyuncu kadrosunda Aaron Paul, Michael Cera, Salma Hayek Pinault, Rob Delaney, Himesh Patel, Annie Murphy, Rory Culkin, Kate Mara ve Zazie Beetz gibi isimler yer aldı.