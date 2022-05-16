Netflix'te yeni dönem: 'Canlı yayın' özelliği geliyor

Netflix, canlı yayın özelliği üzerinde çalışmaya başladı. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, stand-up gösterileri ve reality show gibi programları Netflix üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

Popüler dizi ve film izleme platformu Netlfix, bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Dünya genelinde milyonlarca abonesi bulunan Netflix, son yayınladığı mali raporunda on yıldan uzun bir süredir ilk kez abone kaybettiğini bildirmişti.

Dijital platform, kaybettiği kullanıcıları geri kazanmak için harekete geçti.

Canlı yayın özelliği geliyor

Film, dizi, anime ve belgesel gibi binlerce farklı içeriğe ev sahipliği yapan platform, canlı yayın özelliği üzerinde çalışmalara başladı.

Deadline tarafından yayınlanan bir rapora göre; Netflix şu anda özel stand-up gösterileri gibi içerikler için tıpkı televizyon kanallarındakine benzer bir canlı yayın seçeneği üzerinde çalışıyor.

Özelliğin platforma entegre edilmesinin ardından kullanıcıların; komedi gösterileri, sohbet programları ve 'reality show' gibi içerikleri Netflix üzerinden canlı olarak izleyebileceği belirtiliyor.

Platform, canlı yayın özelliğinin yanı sıra canlı oylama özelliği üzerinde de çalışıyor. Canlı oylama özelliğinin, Dance 100 gibi yetenek yarışmaları için kullanılması planlanıyor.

En büyük rakibi masada

Netflix'in geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olduğunu onayladığı canlı yayın özelliği hakkında henüz pek fazla bir bilgi bulunmuyor.

Ancak Netflix'in en büyük rakiplerinden biri olan Disney Plus'ın canlı yayın işine girdiği düşünüldüğünde Netflix'in de canlı yayınlar sunması oldukça muhtemel görünüyor.