Netflix'ten esinlendi: YouTube'a yeni özellik! Tek tuşla rahatlık... Netflix uygulamasına benzer bir özellik artık YouTube'da olacak. İşte YouTube'un yeni özelliği…

YouTube kullanıcıları artık rahat bir nefes alacak.

Platform üzerinden video izleyenleri sevindiren bir özellik açıklandı.

YouTube yaptığı son açıklama ile birlikte Premium kullanıcılara yeni bir özellik tanıtımını yaptı. Bu yeni özellik kullanıcılara Netflix'i hatırlattı.

Ekran kilitlenebilecek

YouTube Premium üyeleri için yeni ekran kilitleme özelliği ile videoları izlerken ekranı kilitleyebilme imkanı sunacak. Bu kapsamda yanlışlıkla ekrana dokunulması durumunda videoların yarıda kesilmesi de sona eriyor.

YouTube yeni özelliğinin yalnızca Premium üyeler için geçerli olduğunu belirtti.

"Ayarlar" bölümünden “yeni özellikleri deneyine’’ girip “Ekran Kilidi” altında “dene” butonuna tıklayarak test edebilirsiniz.