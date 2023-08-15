Neye uğradığını şaşırdı! Al Ittihad forması giyen Fabinho'ya servet değerinde hediye! Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan Fabinho ilk maçının ardından büyük bir sürpriz yaşadı. Bir gazeteci yıldız futbolcuya dünyaca ünlü markanın saatini hediye etti.

ensonhaber.com Futbol dünyasında Suudi Arabistan rüzgarı devam ederken geçtiğimiz gün yaşanan bir olay gündeme oturdu. Liverpool'dan Al-Ittihad'a transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Fabinho Arabistan'da sürpriz bir olay yaşadı. Suudi gazeteci Ibrahim Al-Faryan, Fabinho'ya dünyaca ünlü bir markaya ait kol saati hediye etti. Al-Ittihad'ın Al Raed ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçın ardından Fabinho büyük sürpriz yaşadı. Fabinho'yu durduran gazeteci Ibrahim Al-Faryan'ın kol saatini ünlü futbolcunun koluna taktığı anlar sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Fabinho'nun o anlarda yaşadığı şaşkınlık gözlerden kaçmadı.