Neye uğradığını şaşırdı! Al Ittihad forması giyen Fabinho'ya servet değerinde hediye!

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Futbol dünyasında Suudi Arabistan rüzgarı devam ederken geçtiğimiz gün yaşanan bir olay gündeme oturdu.
Liverpool'dan Al-Ittihad'a transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Fabinho Arabistan'da sürpriz bir olay yaşadı.
Suudi gazeteci Ibrahim Al-Faryan, Fabinho'ya dünyaca ünlü bir markaya ait kol saati hediye etti.
Al-Ittihad'ın Al Raed ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçın ardından Fabinho büyük sürpriz yaşadı.
Fabinho'yu durduran gazeteci Ibrahim Al-Faryan'ın kol saatini ünlü futbolcunun koluna taktığı anlar sosyal medyada uzun süre konuşuldu.
Fabinho'nun o anlarda yaşadığı şaşkınlık gözlerden kaçmadı.