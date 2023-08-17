Nihal Candan'ın başörtülü pozları olay yarattı! 'Sen olayı yanlış anlamışsın' Sosyal medya fenomeni Nihal Candan instagram hesabından paylaştığı başörtülü pozlar ile dikkat çekti. İşte ünlü ismin dikkat çeken son paylaşımı..

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İşte Benin Stilim adlı yarışma programıyla ünlenen Nihal Candan sosyal medya pozları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

27 yaşında olan Nihal Candan sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 899 bin takipçisi bulunan Nihal Candan'ın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Bir dönem yaptığı farklı açıklamalar ile gündemden düşmeyen Nihal Candan son olarak paylaştığı başörtülü pozlar ile dikkat çekti.

Nihal Candan'ın son Instagram paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

Paylaşımını yorumlara kapatan Nihal Candan'ı başörtülü pozları kimileri tarafından tepki çekerken kimileri tarafından beğenildi.

İşte Nihal Candan'ın o pozları..