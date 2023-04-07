Nihat Doğan oğlu Amin Badıkan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! 'Babasının kopyası' Ünlü şarkıcı Nihat Doğan oğlu Amin Badıkan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Sosyal medya hesabından eşiyle paylaşım yapan Nihat Doğan'ın oğlunu görenler tıpkı babası şeklinde yorumlar yaptılar.

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan geçtiğimiz yıl İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile dünyaevine girmiş ve düğünden bir süre sonra çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çifti bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağı açıkladı. 13 Ocak 2023 tarihinde çocuklarına kavuşan çift oğullarına Amin Badıkan ismini verdi.

Doğumun ardından Nihat Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duygularını paylaşmıştı. Nihat Doğan instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri yer vermişti;

"Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. 13 Ocak cuma günü oğlum Badıkan dünyaya geldi ve bu duamı kabul eden rabbime şükürler, bana dünyanın en güzel hediyesini veren eşim Arezoo Gharlar'a teşekkürler olsun. Rabbim önce sizin sonra benim evladıma güzel bi kader yazsın. Hayırlı güzel bir ömür nasip etsin. Heyecandan bugün paylaşabildim , babalık heyecanı sahne heyecanına hiç benzemiyor rabbim herkese nasip etsin.Hoşgeldin.."

Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çifti oğulları Amin Badıkan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Asansörde poz veren Doğan ailesinin bu karesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Amin Badıkan'ı görenler babasının kopyası şeklinde yorumlar yaptı. İşte Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çiftinin oğulları Amin Badıkan Doğan..