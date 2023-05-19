Nihat Doğan oğlu ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı: 'Tıpkı babası' Ünlü şarkıcı Nihat Doğan oğlu Amin Badıkan pozunu Instagram hesabından paylaştı. İşte Nihat Doğan ve oğlunun o pozu..

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan geçtiğimiz yıl İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile dünyaevine girmiş ve çiftin 13 Ocak 2023 tarihinde bir oğulları olmuştu. Ocak ayında bebeklerine kavuşan Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çifti oğullarına Amin Badıkan ismini verdi. Nihat Doğan zaman zaman sosyal medya hesabından oğlu Amin Badıkan ile olan pozlarını paylaşıyor. Ünlü şarkıcı son olarak oğlu ile oyun oynadığı bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak gündeme geldi. İşte Nihat Doğan ve oğlu Amin Badıkan..