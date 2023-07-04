Nikah masasında şoke etti! Damat "Anneme sorayım" dedi, gelin neye uğradığını şaşırdı Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video herkesi şaşırttı. Bir damat nikah masasında, evet demeden önce annesi soracağını söyledi. Bunun üzerine gelin ve davetliler şoka girdi.

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Sosyal medya üzerinden paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi.

Bu defa paylaşılan video ise bir düğünden geldi. Son yıllarda düğünlerde yapılan bir takım hareketler dikkati çekmeye başladı.

Gelin ve damada yapılan şakalar, nikah masasındaki söylemler...

Gelin evet dedi, sıra damada geldi...

Adana'da gerçekleşen bir nikah töreninde ilginç anlar gerçekleşti.

Nikah memuru ilk soruyu gelin adayına yöneltti ve evet cevabını alkışlar eşliğinde alarak damat adayına yöneldi.

Nikah masasında annesine sordu

Damat adayı nikah memurunun kendisine yönelttiği soru bittikten sonra misafirlerin arasında bulunan annesine dönerek; "Anne alak mı, ne diyon?" diye sordu. Annesi de soruya karşılık "Alalım" yanıtını verdi.

Salondaki misafirler damadın şakasına gülerken, o sırada gelin adayı da durumu bozuntuya vermeyip alkışladığı görüldü.