Nikaragua'da kurumuş boğa penisiyle günah çıkartma Latin Amerika ülkesinde yıllardır devam eden geleneksel bir ritüelde, katılımcılar kurutulmuş boğa penisleriyle birbirlerini kırbaçladığı anlar kameralara kaydedildi.

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ensonhaber.com

Latin Amerika ülkesi Nikaragua’da düzenlenen geleneksel bir etkinlikte görenleri hayrete düşürdü.

Ülkede en az 4 asırdır süren gelenekte ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Aziz Yuhanna’nın anısına düzenlenen etkinlikte katılımcıların birbirini kurutulmuş penisler ile kurbaçladı.

‘Çinegroların dansı’

Yapılan bu ritüel ülkenin güneyindeki San Juan de Orient’te sürdürülen 4 asırlık gelenek ‘Çinegroların dansı’ olarak da biliniyor.

Etkinlikte günahlarından arınacaklarına inanlar birbirlerine kurutulmuş boğa penisi ile vururken, çok sayıda kişi de geleneği merakla izledi.

Kurutulmuş penisle kırbaçlama

Latin Amerika ülkesi Nikaragua'da yıllardır devam eden geleneksel bir etkinlikte, katılımcılar kurutulmuş boğa penisleriyle birbirlerini kırbaçlama ritüeli gerçekleştirdi.