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Nilsu Berfin Aktaş beline kadar yırtmacıyla poz verdi, Instagram coştu! "İşte cesaret"

Nilsu Berfin Aktaş beline kadar yırtmacıyla poz verdi, Instagram coştu! "İşte cesaret" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, bu kez cesaretini konuşturdu. Beline kadar yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlarını peş peşe sıraladı. Beğeni butonu çöktü. İşte olay kareler...