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Ekranların yükselen yıldızları arasında hızla adını duyuran genç yetenek Nilsu Berfin Aktaş, izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi.
Genç oyuncu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Gizem karakteri ile adını milyonlara duyurmuştu.
Nilsu Berfin Aktaş, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Beline kadar açtı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta takipçilerini büyülüyor. Beline kadar yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlar gündeme bomba gibi düştü.
İşte o cesur kareler...
Benim Hayatım, Yaz Şarkısı gibi dizilerde de boy gösteren Nilsu Berfin Aktaş’ın cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.