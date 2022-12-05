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- Nilsu Berfin Aktaş cesur bacak dekoltesiyle mest etti! 'Bu güzellik halis mi?'
Nilsu Berfin Aktaş cesur bacak dekoltesiyle mest etti! 'Bu güzellik halis mi?'
Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş Altın Kelebek ödül töreninde geceye damga vurdu. İşte dün gece giydiği kıyafet ve verdiği pozlar..
- 05.12.2022 - 18:48
- Güncelleme : 05.12.2022 - 19:24
Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.
Nilsu Berfin Aktaş ilk olarak 2018 yılında Geleceğin Starı isimli yarışma programı ile dikkat çekmeyi başardı.
Birçok dizide rol alan genç oyuncu dün akşam düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde giydiği kıyafet ile geceye damga vurdu.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş 48. Altın Kelebek ödül töreninde yıldızı parlayanlar ödülününü sahibi oldu.
İşte geceye damga vuran kıyafeti ve pozları..