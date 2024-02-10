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Nilsu Berfin Aktaş cesur minisiyle yürek hoplattı! 'Bu fizik şaka mı?'

Nilsu Berfin Aktaş cesur minisiyle yürek hoplattı! 'Bu fizik şaka mı?' Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hem oyunculuğu hem sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü ismin son Instagram pozları büyük beğeni topladı..