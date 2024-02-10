Nilsu Berfin Aktaş cesur minisiyle yürek hoplattı! 'Bu fizik şaka mı?'

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş geçtiğimiz gün İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı.
Yılın çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görülen Nilsu Berfin Aktaş'ın ödül töreni tarzı dikkat çekti.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli diziyle adını geniş kitlelere duyuran Nilsu Berfin Aktaş son olarak Show TV'nin Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat vererek adından söz ettirmişti.
Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.
17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, 2018 yılında yayınlanan Geleceğin Starı adlı yarışma ile tanındı.
2019 yılında ise Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolde yer alarak ekranlara çıktı.
Mini etekli tarzı beğeni topladı
Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı. ödül töreni tarzına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı tarzı...