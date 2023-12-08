Nilsu Berfin Aktaş cüretkar pozlarıyla hayranlarına seslendi, yorumlar rekor kırdı "Kusursuz" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, cesur pozlarıyla hayranlarını mest ediyor. Genç oyuncu beyazlar içinde kamera karşısına geçti, görenlerin ağzı açık kaldı.

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Televizyon dünyasının parlayan genç yeteneklerinden biri olan Nilsu Berfin Aktaş, adını hızla duyuran ve izleyicilerin gönlünde özel bir yer edinen bir isim haline geldi.

Özellikle Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Gizem karakteriyle milyonlarca kişinin takdirini kazandı.

Gizem karakterine hayat vererek ekranlarda kendine has bir iz bırakan Aktaş, son olarak Yaz Şarkısı dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Nilsu Berfin Aktaş, cesur pozlarıyla görenleri mest etti.

Cesur pozlarıyla nefes kesti

Ünlü oyuncu beyaz kıyafetiyle kamer karşısına geçti, verdiği cesur pozları peş peşe yayınladı.

İşte o kareler...

25 yaşındaki güzel oyuncunun iddialı pozları kısa sürede beğeni rekorları kırdı. Gören takılı kalıyor.