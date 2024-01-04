Nilsu Berfin Aktaş derin bacak dekoltesiyle poz verdi! Sosyal medya sallandı...

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli diziyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor.
17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, 2018 yılında yayınlanan Geleceğin Starı adlı yarışma ile adını duyurdu.
Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Aktaş, 2018 senesinde Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini üstlendiği Geleceğin Starı yarışma programına katılarak dikkat çekmeyi başarmıştı.
Kariyerinde pek çok reklam filminde de rol alan isim, ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterine hayat vermişti.
Nilsu Berfin Aktaş son olarak Show TV'nin Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat vererek hafızalarda yer edindi.
Kariyerinde birçok dizi, film ve reklam filminde rol alan Nilsu Berfin Aktaş yakında FOX başlamaya hazırlanan Korkma Ben Yanındayım isimli dizide İnci karakterine hayat verecek.
Son paylaşımı beğeni topladı
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı.
Nilsu Berfin Aktaş'ın '2024' notuyla paylaştığı iddialı karelere takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.
İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın son Instagram fotoğrafları...