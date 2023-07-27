Nilsu Berfin Aktaş mayolu pozuyla mest etti! "Bu güzelliğe kalp dayanmaz" Şimdilerde Yaz Şarkısı dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tatilden pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Yeşil çizgili mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

24 yaşındaki ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Yaz Şarkısı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Mustafa Mert Koç ile büyük bir uyum yakalayan güzel oyuncu hayranlarının gönlünde taht kurdu.

Güzelliğiyle de dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında.

2,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık pozlarını yayınlıyor. Bu kez mayolu pozuyla paylaşım yaptı.

Kusursuz fiziğiyle nefes kesti

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi dizilerde de rol alan Nilsu Berfin Aktaş, yeşil çizgili mayosuyla kamera karşısına geçti.

Verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.