Nilsu Berfin Aktaş mini eteğiyle aynaları çatlattı! "Dişil enerji yükleniyor" Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan Nilsu Berfin Aktaş, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Genç oyuncu ayna karşısında verdiği cesur pozla takipçilerini mest etti.

ensonhaber.com Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Gizem karakteriyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Yaz Şarkısı dizisiyle ekranlarda yer alan genç oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. 2,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Ayna pozuna beğeni yağdı Son olarak mini eteğiyle ayna karşısında poz veren Nilsu Berfin Aktaş, o pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yoğun ilgi gören o kare, adeta beğeni rekoru kırdı. İşte Aktaş'ın sosyal medyayı sallayan pozu... 25 yaşındaki güzel oyuncu, ilk ekran tecrübesini 2018 yılında Geleceğin Starları adlı yarışmayla yaşadı. Ardından Kuzey Yıldızı, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı gibi başarılı dizilerle oyunculuğunu sergiledi.

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