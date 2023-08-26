Nilsu Berfin Aktaş paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "Bal damlıyor teninden" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle büyük çıkış yakalayan Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu son pozuyla hayran bıraktı.

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FOX TV ekranlarında yayınlanan Yaz Şarkısı dizisinde Gülbeyaz karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, sık sık gündeme geliyor.

Genç yaşına rağmen cesur duruşu ve kusursuz oyunculuğuyla dikkat çeken Aktaş, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

24 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz sezon final yapan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle büyük çıkış yakalamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan genç oyuncu, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Son pozu hayran bıraktı

Gri çizgili bir takım giyen Nilsu Berfin Aktaş, verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun kusursuz fiziği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettirdi.