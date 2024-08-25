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Nilsu Berfin Aktaş yeşil bikinisiyle mest etti! O kareleri sosyal medyayı kasıp kavurdu...

Nilsu Berfin Aktaş yeşil bikinisiyle mest etti! O kareleri sosyal medyayı kasıp kavurdu... Başarılı kariyeri ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş tatil kareleri ile görenleri hayran bıraktı. Yeşil bikinisiyle pozlar veren Aktaş'a beğeniler yağmur misali yağdı.