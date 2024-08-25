Nilsu Berfin Aktaş yeşil bikinisiyle mest etti! O kareleri sosyal medyayı kasıp kavurdu...

Editör: Seda Yeşilyurt
Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli diziyle adını geniş kitlelere duyuran Nilsu Berfin Aktaş başarılı oyunculuğu ile taktir toplamaya devam ederken gündemin nabzını da tutuyor.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Aktaş, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.
Son olarak Barselona'dan tatil paylaşımları yapan Aktaş, takipçilerinin beğenisini kazanmayı başarıyor. 2,7 milyon takipçisi bulanan genç oyuncu verdiği bikinili pozları ile gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medya hesabından paylaştığı o kareler kısa süre içinde beğeni yağmuruna tutuldu.
İŞTE, NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN TATİL KARELERİ