Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı Paris pozları beğeni topladı! 'Barbie bebek' Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler büyük beğeni topladı. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

Nilsu Berfin Aktaş ilk olarak 2018 yılında Geleceğin Starı isimli yarışma programı ile dikkat çekmeyi başardı.

Birçok dizide rol alan genç oyuncu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Gizem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Nilsu Berfin Aktaş 48. Altın Kelebek ödül töreninde yıldızı parlayanlar ödülünün sahibi oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nilsu Berfin Aktaş son olarak Paris'te paylaştığı kareler ile dikkat çekti.

Instagram'da 2.4 milyon takipçisi bulunan Nilsu Berfin Aktaş'ın Paris pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..

İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları