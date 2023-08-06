Nilsu Berfin Aktaş'tan iç ısıtan pozlar! 2.5 milyon bakakaldı..."Sek güzellik" Yaz Şarkısı dizisinin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın yaz kareleri, takipçilerinin nabzını yükseltti. Aktaş, sosyal medya hesabındaki pozlarıyla beğeni topladı.

FOX TV'nin yaz dizilerinden "Yaz Şarkısı" ile izleyici karşısına çıkan Nilsu Berfin Aktaş, "Gülbeyaz" karakterini canlandırıyor..

24 yaşındaki genç oyuncu Nilsu Berfin, performansı bir yana güzelliğiyle dillere destan oluyor.

Aslen Ankaralı olan Nilsu Berfin Aktaş, adını ilk olarak "Geleceğin Starı" adlı programla duyurdu. Ardından başrol teklifleri alan Aktaş, "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde rol aldı.

Güzel oyuncu, şimdi yıldızını Yaz Şarkısı dizisiyle parlatıyor.

Sosyal medyayı başarılı bir şekilde kullanan Nilsu Berfin Aktaş'ı 2.5 milyon kullanıcı takip ediyor.

Pozları beğeniliyor

Güzelliğini görenin beğeni butonuna bastığı Aktaş, yaz kareleriyle mest etti.

Cesur paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, takipçilerini hayran bıraktı.

Yeşil gözleriyle akılları baştan alan Nilsu Aktaş'a beğeni yağdı.

İşte o karelerden bazıları..