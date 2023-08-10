Nilsu Berfin Aktaş’tan olay kareler! Takipçileri cesur pozları karşısında eridi "Taş bebek" Şimdilerde Yaz Şarkısı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya pozlarıyla büyülemeye devam ediyor. Son olarak pembelere bürünen genç oyuncu, verdiği pozlarla parmak ısırttı.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yaz Şarkısı'nda Gülbeyaz karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cesur duruşu ve kusursuz oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran genç oyuncu, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

24 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, 2.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Verdiği cesur ve iddialı pozları gündemde bomba etkisi yaratıyor. Ünlü oyuncu son paylaşımıyla kendine hayran bıraktı.

Pembe kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Nilsu Berfin Aktaş, cesur pozlarını peş peşe sıraladı. Gören gözlerini alamadı.

Takipçileri kayıtsız kalamadı

24 yaşındaki ünlü oyuncunun pozlarına takipçilerinden "Bu kadar güzellik fazla değil mi?" ,"Barbie Aktaş", "Taş bebek" gibi yorumlar geldi.

Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kolej, Benim Hayatım, Ölüm Zamanı gibi yapımlarda da rol aldı.

Başarısına başarı katmaya devam eden güzel oyuncu, 1998 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında yayımlanan Geleceğin Starı adlı yarışmada tanındı.