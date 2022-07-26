Nisa Bölükbaşı'nın bikinili pozu olay oldu! Boylu boyunca uzanınca...

Survivor'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Güzel ismin tatil pozları, sosyal medya takipçilerinden ilgi gördü.

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı, 3 yaşındayken yüzmeye başladı ve 6 yaşına geldiğinde Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Bölükbaşı, Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

2018 yılında Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde eden Bölükbaşı, mimarlığı kazandıktan sonra spora ara verdi.

Spor geçmişi nedeniyle Survivor'a katılan ve bu sayede tanınan Bölükbaşı, kısa süre içerisinde büyük bir kitle elde etti.

2020 yılında yarıştığı Survivor'da Cemal Can ile olan arkadaşlığı ve akabinde Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşk, Bölükbaşı'nın tanınmasına katkı sağladı.

Ancak Nisa Bölükbaşı'nın dostluğu ve aşkı kısa sürdü.. Barış Murat Yağcı'dan ayrılan Nisa, 2022 All Star'da yer aldı.

Survivor All Star'da başarılı olan ve finalde şampiyonluk elde eden Nisa Bölükbaşı, yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Tatilden çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan güzel isim, hayranlarının övgü dolu yorumlarını kaptı.

Nisa'nın tatili

Çıktığı tatilden karelerini paylaşan Nisa Bölükbaşı, fiziği ve sempatik halleriyle yine ilgi gördü.

Yorgunluğunu tatilde atmaya çalışan Bölükbaşı'nın yeni sezonda reklam filmlerinde yer alacağı konuşuluyor.

Birçok markanın peşine düştüğü söylenilen güzel isim, bol bol ekranlarda olmaya ve hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Bazı kesimlerin eleştirdiği ve şampiyonluğu hak etmediği söylenilen Nisa Bölükbaşı, tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olmanın tadını çıkarıyor.