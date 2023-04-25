Nişan töreninde eve giren damat hareketiyle olay oldu! Gelinin "Ben ne yaptım?" bakışına dikkat Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Nişan törenine giriş yapan damadın, gelin adayına çiçek atarken sergilediği kaba davranışlar, sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, ilgi çekmeye ve gündem olmaya devam ediyor.

Bu videolara ise bir çiftin nişanından çekilmiş kareler eklendi ve bu kareler herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Bir nişan törenine giriş yapan damadın, gelin adayına çiçek atarken sergilediği kaba davranışlar, tepki dolu yorumlar aldı.

Gelinin yüz ifadesi olay oldu

Görüntülerde; damadın gelin adayına çiçeği fırlatması ve ardından selam verirken kaba hareketler sergilediği görüldü. Bu anlar, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Kimi kullanıcılar, damadın davranışlarının nezaketsiz ve saygısız olduğunu belirtirken, kimileri de gelin adayının tepkisiz kalmasına şaşırdıklarını dile getirdi.