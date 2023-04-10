NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK! Sosyal medyada öncesi - sonrasını paylaşan kadın olay oldu! "Pes bu kadarına" Sosyal medyada düğün makyajını paylaşan kadına yorum yağdı. Öncesi ve sonrasını paylaşan kadının değişimine yorum yapanlar, "Nitelikli dolandırıcı" demekten kendisini alamadı.

Son zamanlarda kadınların makyaj ve estetik merakı artmaya başladı. İşin içine sosyal medya girince de işler değişti.

Sosyal medyaya fotoğraf ve video atan kadınlar, görüntülerinde değişiklik yapmaya başladı.

Sosyal medya filtreleri kullanan ve kendisini olduğundan farklı gösteren kişilere bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medya üzerinden düğün makyajını paylaşan bir kadın, gören herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Gelin makyajı yapılan kadının değişimini görenler, dolandırıcılık olduğunu söyledi.Makyajdan önce oldukça farklı gözüken kadın, makyajdan sonra ise adeta bambaşka bir insan oldu.