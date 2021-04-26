Nomadland filmi konusu nedir? Nomadland filmi oyuncu kadrosu..

Oscar 2021'de 6 dalda aday olan Nomadland; En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Peki, Nomadland konusu nedir? İşte, Nomadland oyuncuları..

İki aydır koronavirüs nedeniyle ertelenen Oscar 2021'in kazananları belli oldu.

Oscar adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Nomadland filmi oldu. 6 dalda aday olan Nomadland; En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı.

Nomadland'in hikayesi Frances McDormand'in canlandırdığı ve ABD'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor.

Peki, Nomadland filmi konusu nedir? İşte, Nomadland filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

NOMADLAND KONUSU NEDİR?

Senaryosunu, yapımcılığını ve yönetmenliğini Chloé Zhao'nun üstlendiği 2020 Amerikan drama filmi olan Nomadland'da; Frances McDormand, kocası öldükten sonra memleketi Nevada'dan ayrılan ve "evsiz" kalıp, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşan bir kadın olarak rol alıyor.

Aynı zamanda yardımcı rolde David Strathairn'in yanı sıra gerçek hayattaki göçebe Linda May, Swankie ve Bob Wells'i kendilerinin kurgulanmış versiyonları olarak gösteriyor.

Jessica Bruder tarafından yazılan 2017 yılı kurgusal olmayan Nomadland, Surviving America in the Twenty-First Century adlı kitabına dayanıyor.

11 Eylül 2020 tarihinde Altın Aslan'ı kazandığı Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapan Nomadland, ayrıca Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı.

4 Aralık 2020 tarihinde bir haftalık sınırlı yayını vardı ve Searchlight Pictures tarafından 29 Ocak 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilen IMAX sinemalarında ve aynı anda 19 Şubat 2021 tarihinde Hulu'da sinemalarda ve dijital olarak gösterime girdi.

NOMADLAND OYUNCU KADROSU