Nurgül Yeşilçay doğal halini paylaştı...'Makyajsız halimle dikkat çekerken çektim'

Yapımcı Necati Kocabay ile tatile çıkan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, doğal haliyle dikkat çekti.

46 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizi ve projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren isimler arasında...

Güzel oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya başladı.

Nurgül Yeşilçay, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile tatil sezonunu açtı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık paylaşımlarda bulunan Yeşilçay, o anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmmiyor.

Güzel oyuncu son olarak, makyajsız hallerini paylaştı.

Makyajını sildi

46 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yayınladığı paylaşımına şu notu düştü:

"Merhaba ben makyajsız halimle dikkat çekerken çektim. Her an mayolu halimle dikkat çekerken de çekebilirim"