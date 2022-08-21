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    Nurgül Yeşilçay mor bikinisiyle yürek hoplattı! 'Şarap gibi kadın'

    Sevgilisi Necati Kocabay ile tatile çıkan Nurgül Yeşilçay'ın tatili bitti. İstanbul'a dönen oyuncu, keyifli anlarını 'Ne güzel tatildi be' notuyla sosyal medyadan paylaştı.
    • 21.08.2022 - 14:47
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    Nurgül Yeşilçay mor bikinisiyle yürek hoplattı! 'Şarap gibi kadın'

    Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay tatilini bitirip İstanbul'a döndü.Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun fotoğrafları takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

    Oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'te tatile çıkmıştı.İkili tatillerini bitirip İstanbul'a döndü.

    Nurgül Yeşilçay mor bikinisiyle yürek hoplattı! Şarap gibi kadın #1

    Nurgül Yeşilçay tatilde yaşadığı keyifli anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    İşte Nurgül Yeşilçay'ın "Ohhhh ne güzel tatildi be.Tamam biz döndük hadi sizde dönün yeter (gerçi ben en çok eylül tatili severim." notuyla paylaştığı tatil kareleri..

    Nurgül Yeşilçay mor bikinisiyle yürek hoplattı! Şarap gibi kadın #2

    Nurgül Yeşilçay mor bikinisiyle yürek hoplattı! Şarap gibi kadın #3

    Nurgül Yeşilçay mor bikinisiyle yürek hoplattı! Şarap gibi kadın #4

    Nurgül Yeşilçay mor bikinisiyle yürek hoplattı! Şarap gibi kadın #5


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