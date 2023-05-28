Nurgül Yeşilçay oy vermeye sevgilisiyle gitti: 'Sandık başında foto çekmezsen de oyun geçerli oluyor değil mi' Oyuncu Nurgül Yeşilçay sevgilisi ile birlikte oy kullandıktan sonra bir paylaşım yaptı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın seçim paylaşımı..

Ülkemizin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği 28 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Bugün sabah 08:00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek. İkinci tur için oy vermeye giden ünlü isimlerde seçim paylaşımlarını sürdürüyor. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay oyunu kullanmak üzere sandığa gitti. Nurgül Yeşilçay oy kullanmaya sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte gitti. Oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay, "Oyumuzu kullandık. Sandık başında foto çekmezsen de oyun geçerli oluyor değil mi?" ifadelerini kullanarak esprili bir paylaşım yaptı.