Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi? Cenaze programı açıklandı... Türkücü Nuri Sesigüzel'den kötü haber geldi. Urfalı sanatçı 85 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Nuri Sesigüzel'in biyografisi...

Sanat camiası yasta...

Ünlü ses sanatçılarından Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti.

Nuri Sesigüzel'in ölüm haberini yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza Allah’tan rahmet dilerim."

Vatandaşlar, "Nuri Sesigüzel kimdir" sorusunu arama motorlarına yöneltmeye başladı. Nuri Sesigüzel'in yaşı ve hastalığı merak edildi.

Peki, Nuri Sesigüzel kimdir? İşte hakkında bilgiler...

Nuri Sesigüzel kimdir?

Nuri Sesigüzel ya da doğum adıyla Nuri Kaçtaş, 1 Ocak 1937 Şanlıurfa doğumlu şarkıcı ve sinema oyuncusudur.

Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.

1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı.

Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu.

1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.

Nuri Sesigüzel neden öldü?

86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek.

Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.