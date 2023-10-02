Nursel Ergin açıkladı! Gelinim Mutfakta'nın şanslı kazananı... Gelinim Mutfakta programı, sunucu Nursel Ergin'in nezaretinde uzun bir süredir izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Reytinglerdeki başarısıyla dikkat çeken bu yemek yarışması, günlük kuşakta büyük bir ilgiyle izleniyor ve günün heyecanını taşıyor.

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Bugünkü bölümde ise hangi gelin adayının birinci olarak çeyrek altını kazandığı merak konusu oldu. Program, yemek yapma yeteneklerini sergileyen gelin adaylarının rekabetine sahne olurken, günün sonunda bir gelin en iyi puanı alarak çeyrek altını kazanıyor.

Yarışmanın izleyiciye heyecanlı anlar yaşattığı saat 13 civarlarında başlıyor ve yemek yapımının yanı sıra çeşitli sürprizlerle dolu anlara ev sahipliği yapıyor.

Ancak gün içinde programı izleyemeyenler, "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusuyla programın gelişmelerini merak ediyorlar. Günün en yüksek puanını alan gelin adayı, çeyrek altını kazanarak birinci olarak günü tamamlıyor.

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

2 Ekim 2023 tarihli bölümde hangi gelin adayının birinci olduğu ve çeyrek altını kazandığıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi öğrenmek için programın resmi internet sitesi veya güncel haber kaynaklarına başvurabilirsiniz. Programın izleyicileri için heyecan dolu anlar devam ediyor.