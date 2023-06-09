Nursel Ergin eşarp bağladı, güzelliği mest etti! "Gözlerine teslimiz" Ekranların sevilen sunucusu Nursel Ergin, sosyal medyadaki son paylaşımı ile beğeni topladı. Ergin'in başına bağladığı eşarbı ve güzelliği takipçilerinden tam not aldı.

Sunucu Nursel Ergin, Acun Ilıcalı’nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma programı ile ünlendi. Yarışmadan sonra kendisi de sunuculuk yapan Ergin'ın yıldızı kısa sürede parladı. Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı emek yarışmasını sunmakta olan Nursel Ergin, sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çekti. Faslı Nursel Fas'a tatile giden Nursel Ergin, ortama ayak uydurdu. Başına eşarp bağlayan Ergin, poz vermeyi ihmal etmedi. 42 yaşındaki ünlü sunucu, mavi gözleri ve fit görüntüsü ile beğeni topladı.