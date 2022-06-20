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O Azeri kızı Günel'den eser yok şimdi! 'Bkz: Estetiğin gücü'

O Azeri kızı Günel'den eser yok şimdi! 'Bkz: Estetiğin gücü'

"Oy Didem" denilince akıllara gelen minik Azeri kızı Günel Zeynalova, şimdilerde 36 yaşında ve estetik ile büyük bir değişim yaşadı. Günel'i görenler son halini şarkıcı Ceylan'a benzetti.