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    O Azeri kızı Günel'den eser yok şimdi! 'Bkz: Estetiğin gücü'

    "Oy Didem" denilince akıllara gelen minik Azeri kızı Günel Zeynalova, şimdilerde 36 yaşında ve estetik ile büyük bir değişim yaşadı. Günel'i görenler son halini şarkıcı Ceylan'a benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:04
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    O Azeri kızı Günel'den eser yok şimdi! 'Bkz: Estetiğin gücü'

    İbrahim Tatlıses'in "Oy Didem" klibiyle izleyici karşısına çıkarttığı Günel Zeynalova, büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.

    Değişimiyle herkesi şaşırtan Zeynalova, küçük yaşlarda Türkiye'de tanınmıştı.

    1998 yılında İbrahim Tatlıses Azerbaycan‘ın başkenti Bakü’de verdiği konserde Günel’in hayatı değişti.

    Sahneye fırlayan ve Sibel Can’dan Padişah şarkısını söyleyerek 13 yaşında İbrahim Tatlıses’i kendisine hayran bırakan Günel, daha sonra İstanbul’a yerleşti.

    Geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olan Günel Zeynalova,  yeni imajıyla görenleri hayrete düşürdü.

    Estetiğe büründü

    Günel Zeynalova'nın son hali halini görenler, onu tanımakta zorlandı.

    Sosyal medya hesabından paylaştığı kareleriyle beğeni toplayan Zeynalova, estetik güzelliğiyle dikkatleri çekti.

    Birçok kez estetik operasyon geçiren Günel Zeynalova'nın şimdiki hali takipçileri tarafından Ceylan'a benzetildi.

    O Azeri kızı Günel den eser yok şimdi! Bkz: Estetiğin gücü #1

    O Azeri kızı Günel den eser yok şimdi! Bkz: Estetiğin gücü #2

    O Azeri kızı Günel den eser yok şimdi! Bkz: Estetiğin gücü #3

    O Azeri kızı Günel den eser yok şimdi! Bkz: Estetiğin gücü #4

    O Azeri kızı Günel den eser yok şimdi! Bkz: Estetiğin gücü #5

    O Azeri kızı Günel den eser yok şimdi! Bkz: Estetiğin gücü #6

    O Azeri kızı Günel den eser yok şimdi! Bkz: Estetiğin gücü #7


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