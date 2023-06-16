Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Berrak Tüzünataç, özel çekimler için kamera karşısına geçiyor.
Sosyal medya ve davetlerde de boy gösteren Tüzünataç, yaz sezonunu açalı uzun zaman oldu.
Arkadaşlarıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde alan Berrak Tüzünataç, birbirinden doğal pozlarını hayranları için yayınlıyor.
Son pozu da olay
Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Berrak Tüzünataç bu defa derin yırtmaçlı elbisesiyle pozlar verdi. Tüzünataç çömelme akımına da uydu.
Ünlü oyuncunun son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Tüzünataç'a takipçileri; 'Yıkılıyorsun', 'Mermer kırıldı', 'Ay tanesi', 'Fenalaştım' gibi yorumlar yapıldı.