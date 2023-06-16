O da çömeldi! Berrak Tüzünataç derin yırtmacıyla poz verdi, gören büyülendi: "Mermer kırıldı" Sosyal medya hesabından yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları paylaşan Berrak Tüzünataç'a yorum yağdı. Çömelerek poz veren Tüzünataç, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Berrak Tüzünataç, özel çekimler için kamera karşısına geçiyor.

Sosyal medya ve davetlerde de boy gösteren Tüzünataç, yaz sezonunu açalı uzun zaman oldu.

Arkadaşlarıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde alan Berrak Tüzünataç, birbirinden doğal pozlarını hayranları için yayınlıyor.

Son pozu da olay

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Berrak Tüzünataç bu defa derin yırtmaçlı elbisesiyle pozlar verdi. Tüzünataç çömelme akımına da uydu.

Ünlü oyuncunun son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Tüzünataç'a takipçileri; 'Yıkılıyorsun', 'Mermer kırıldı', 'Ay tanesi', 'Fenalaştım' gibi yorumlar yapıldı.