O jüri formatı satın aldı! Final yapan 'Maske Kimsin Sen' YouTube'a geçiyor...

O jüri formatı satın aldı! Final yapan 'Maske Kimsin Sen' YouTube'a geçiyor...

12 Ocak Cumartesi akşamı final yapan 'Maske Kimsin Sen' yarışması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Programın jürisi Doğu Demirkol, formatı satın aldığını duyurarak izleyicileri heyecanlandırdı.

Konsepti nedeniyle ilk günden itibaren dikkatleri çeken ve tartışmalara neden olan FOX TV'nin yarışma programı Maske Kimsin Sen, final bölümüyle ekranlara veda etti.

Ünlü isimlerin, maske ve kostümle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını tahmin ettiği 'Maske Kimsin Sen' yarışması eleştirilerin de hedefi olmuştu.

Yarışmanın Youtube'da devam edeceği ortaya çıktı.

"FORMATI SATIN ALDIM"

Eekranlara veda eden yarışmanın final bölümü, sosyal medyaya damga vurdu.

Yarışma gündemdeki yerini korurken; jürideki isimlerden olan komedyen Doğu Demirkol'dan da bir 'Maske Kimsin Sen' paylaşımı geldi.

Demirkol, programın yayından kaldırılmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Telaşa mahal yok, Maske Kimsin Sen formatını satın aldım. YouTube’dan devam ediyorum. Haftalık bin lira yevmiyeyle çalışacak ünlüler bana ulaş!” ifadelerini kullandı.

Kimi kullanıcılar Demirkol'un espri yaptığını iddia ederken, kimi ise heyecanla beklediğini yazdı.