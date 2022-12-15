O Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Sitare ölecek mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisi dün akşamki bölümüyle heyecan yarattı. Yeni bölümü ise merak konusu oldu. Dizinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Focus Film imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız dizisi, her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

Başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Zeynep’in annesi ortaya çıktı. Melek’i gördüğünü anlatan Kadir’e ailesi teselli vermeye çalışıyor. Kadir’in duyguları alt üst oluyor.

Diğer yandan Sitare’nin hasta olan eşi iyileşmeye başlıyor. Üvey oğlu, Sitare ve Ozan arasında yaşananları öğrendikten sonra Sitare’yi reddi mirasa sürüklüyor.

Bütün olanlardan yorulan Sitare ise canına kıymaya kalkıyor. Apar topar hastaneye kaldırılan Sitare’nin ölüp ölmeyeceği ise merak konusu. İşte yeni bölüm fragmanı…