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    O Kız'dan ilk tanıtım! Başrolde Erkan Petekkaya var...

    Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından birisi olan O Kız'dan ilk tanıtım geldi. Erkan Petekkaya'nın başrolünde olduğu dizi, ilk tanıtımı ile dikkatleri üzerine çekti.
    • 15.08.2022 - 12:47
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    O Kız'dan ilk tanıtım! Başrolde Erkan Petekkaya var...

    Focus Film imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız, yakında Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak.

    Başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer'in paylaştığı projeden ilk tanıtım geldi.

    Yayınlanan fragmanda; "Bir gün benim başıma çok kötü bir şey gelse, biri bana çok kötü bir şey yapsa ne yaparsın baba?’" sözleri dikkati çekti.

    Diğer karakterlerden farklı bir rolle karşımıza çıkacak olan Erkan Petekkaya, 45 yaşında olan ancak dünyayı algılama seviyesi beş yaşındaki bir çocuğun saflığına eş değerde olan bir adamı canlandıracak.

    Sezin Akbaşoğulları’nın hayat verdiği Sitare karakteri ve Erkan Petekkaya'nın rolü, şimdiden ilgi çekmeyi başardı.

    O Kız dizisi ilk tanıtım İZLE

    O Kız dan ilk tanıtım! Başrolde Erkan Petekkaya var... #1

    O Kız dan ilk tanıtım! Başrolde Erkan Petekkaya var... #2


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