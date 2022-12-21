O Kız'ın Zeynep'i Dilin Döğer sosyal medyadaki pozlarıyla nefes kesti! 'Maşallah güzellik'

O Kız'ın Zeynep'i Dilin Döğer sosyal medyadaki pozlarıyla nefes kesti! 'Maşallah güzellik'

O Kız dizisinde başrol karakteri Zeynep'i canlandıran Dilin Döğer, Instagram'daki cesur fotoğraflarıyla konuşuldu.

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden "O Kız", ilgiyle takip ediliyor.

Başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer paylaştığı dizi konusuyla da dikkat çekiyor.

Yaşadığı zorluklarla dolu hayattan kurtulmak isteyen Zeynep adında bir genç kızın babasıyla mücadelesini anlatan dizide Dilin Döğer beğeni topladı.

Güzel ve cesur

Dilin Döğer, 2021 yılında 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle başladı ve geniş bir kitle tarafından tanındı.

Şimdilerde başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı "O Kız" dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.

Zeynep karakterini canlandıran Dilin Döğer, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Instagram'ı aktif kullanan Döğer, cesur pozlarıyla da beğeni topluyor.

İşte Dilin Döğer'in Instagram paylaşımlarından bazıları...