O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2021 jüri üyeleri

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2021 jüri üyeleri

Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye ses yarışması programının yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? İşte O Ses Türkiye 2021 jüri üyeleri...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve TV8 ekranlarında yayınlanan ses yarışması programı O Ses Türkiye'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Ekranlara dönmeye hazırlanan 2021 O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Merakla beklenen yarışma programının jüri kadrosu da şekilleniyor.

Geçtiğimiz sezon jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk'ün oturduğu programın bu yılki jüri üyesinde değişikliğe gidildi.

Konuya yönelik açıklama yapan Acun Ilıcalı, ünlü şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek, ''Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz.'' dedi.

Peki O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 2021 O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? İşte O Ses Türkiye yeni sezon detayları…

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Ilıcalı, programda O Ses Türkiye'ye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ebru Gündeş ile anlaştıklarını belirten Ilıcalı, ''O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz.'' dedi.

Hadise'nin yerine gelecek ismi de açıklayan Ilıcalı, ''O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum. Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağ olsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler.'' ifadelerini kullandı.

O SES TÜRKİYE 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçen yıl yayınlanmayan ''O Ses Türkiye'' yarışmasının yeni sezon çekimlerinin Kasım ayında başlaması bekleniyor. Ancak O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.