O Ses Türkiye Rap başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap jürisinde kimler var?

O Ses Türkiye Rap başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap jürisinde kimler var?

O Ses Türkiye'nin bu sezon yayınlanmamasının ardından yarışmanın sevenlerine müjdeli haber geldi.TV8 ekranlarının sevilen ses yarışması O Ses Türkiye’nin RAP versiyonu, O Ses Türkiye Rap başlıyor.

TV8 kanalının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu O Ses Türkiye Rap, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bu sezon Masterchef yarışmasının reytinglerinin iyi gitmesi sebebiyle yayınlanmayacağı ve yeni sezonda ekranlarda olmayacağı açıklanan O Ses Türkiye yarışmasının yerine O Ses Türkiye Rap geldi.

Son dönemlerde Rap müziğin en çok dinlenen müzik türü arasına girmesiyle birlikte, O Ses Türkiye Rap de müzikseverlere yeni bir fırsat sunacak. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını ve şartlarını merak ediyor. İşte O Ses Türkiye Rap yarışması hakkında detaylar...

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

TV8’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla birlikte O Ses Türkiye Rap’in tanıtımı televizyonda görünmeye başladıç

Tanıtımda Ceza ve Sagopa Kajmer gibi isimlerin de yer aldığı iddiaları gündeme geldi! Ceza ve Sagopa Kajmer’in jüriliğinde sadece “Rap” konsepti üzerine gerçekleşecek.

Jüri koltuğunda yer alacak diğer isimler de merak edildi ancak şuan için programla ilgili bir bilgi verilmedi.

O SES TÜRKİYE RAP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 yılının Ocak- Şubat ayları gibi yayına başlayacağı tahmin edilen yarışma programına başvurular alınmaya başladı. Rap versiyonu yayınlanacak olan yarışmaya başvuru yapabilmek için https://www.tv8basvuru.com/ adresine girip sırasıyla; “O Ses Türkiye Rap Başvuru Yap” kısmından “Videolu Başvuru Yap” seçeneği ile başvuru formunu doldurup resmi olarak başvuru yapabilirsiniz.

Seçim yerleri ve programla ilgili duyuruları aynı intenet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.